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        Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, öğrencilerle bir araya geldi

        Kozan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Fatih Aydın, Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:28
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        Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın, öğrencilerle bir araya geldi
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        Kozan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Fatih Aydın, Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Aydın, "Organize Sanayi Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında bir araya geldiği öğrencilere yaptıkları çalışmalar ve staj imkanlarıyla ilgili bilgi verdi.

        Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Aydın, teorik bilginin pratiğe nasıl döküleceği konusunda önerilerde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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