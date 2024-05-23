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        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:37 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:37
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        Adana'da 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nurullah A. ve yeğeni N.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü Nurullah A'nın yeğeni N.A. ile motosikletle Kozan Caddesi'nden geçtikleri sırada aralarında husumet bulunan Ş.Ö. ile karşılaşıp tartıştıklarını, olay yerine Ş.Ö'nün arkadaşı Umut Kaya'nın da geldiğini belirtti.

        Savcı, Ş.Ö. ve arkadaşı Umut Kaya tarafından darbedilen Nurullah A. ile yeğeni N.A'nın kaçtıkları olay yerine daha sonra yeniden geldiğini ve Kozan Caddesi'nde refüje doğru yürüyen Umut Kaya'yı tabancayla öldürüp kaçtıklarını bildirerek sanık Nurullah A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıla kadar, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan ise 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 22 yıla kadar, N.A'nın da suça yardım ettiği gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Savunması alınan sanık Nurullah A, olay günü Umut Kaya'yı öldürmediğini ve olayda kimin silah kullandığını görmediğini savunarak tahliyesini ve beraatini talep etti.

        Sanık N.A. ise olay günü amcası Nurullah A'nın telefon etmesi üzerine yanına gittiğini öne sürerek, "Umut Kaya'nın nasıl öldüğünü, vurulduğunu görmedim. Olay yerinden amcamla geçerken maktul bize hakaret ediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için sanıklara süre verilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki Umut Kaya'nın yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A. (17), 29 Haziran 2023'te tutuklanmıştı. Şüpheli Nurullah A'nın yeğeni sanık N.A. (17) hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame ise değerlendirilmek üzere Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

        Sanık N.A. hakkında hazırlanan iddianame, dosyalar arasındaki mevcut illiyet bağı gerekçesiyle amcası Nurullah A'nın yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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