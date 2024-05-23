Adana'da otoyolda buğday yüklü tır devrildi

Yaralananın olmadığı kazada, tırdaki buğdayın yola saçılması nedeniyle otoyolun iki şeridi ulaşıma kapandı.

Devrilen tır, bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Emin Aşan idaresindeki 63 DT 468 plakalı soğan yüklü tıra da çarptı.

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