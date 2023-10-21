Kozan'da Dioscorides Kongresi yapıldı Kozan'da, Adana Eczacı Odası tarafından "Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu Dioscorides Kongresi düzenlendi.

Kozan'da, Adana Eczacı Odası tarafından "Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu Dioscorides Kongresi düzenlendi.

Kozan Belediyesi ev sahipliğinde, Belediye Sineması'nda gerçekleştirilen kongrede, tıbbi ve aromatik bitkilerin geçmişten günümüze önemi, bölgenin bitki çeşitliliği ve bu bitkilerin ilaç sanayine kazandırılması gibi konular ele alındı.

Eczacı Odası Kozan Temsilcisi Hakan Can, kongrede yaptığı konuşmada, Dioscorides'in Anavarza'da yaşamış ve bölgenin tıbbi bitkileri üzerine kapsamlı bir eser kaleme almış önemli bir bilim insanı olduğunu belirtti.

Can, kongreyle hem Dioscorides'in mirasını yaşatmak hem de bölgenin tıbbi bitkileri açısından önemini vurgulamak istediklerini söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Adana Eczacı Odası Başkanı Ömür Mürsel Yalbuzdağ'ın da konuşma yaptığı kongrede, konunun uzmanları tarafından tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili sunumlar yapıldı.

Kongrenin ardından katılımcılar, Anavarza Antik Kenti'ni gezdi.