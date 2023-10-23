Kozanlı boksörler, Osmaniye'den 15 madalyayla döndü
Kozan Belediyesi Spor Kulübü boksörleri, Osmaniye'de katıldıkları turnuvada 13'ü altın 15 madalya kazandı.
Kozan Belediyesi Spor Kulübü boksörleri, Osmaniye'de katıldıkları turnuvada 13'ü altın 15 madalya kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kulüp sporcuları, Osmaniye'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Boks Kupası'nda mücadele etti.
Boksörler, turnuvada 13 altın ile gümüş ve bronz madalya aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, sporcuların başarısıyla gururlandıklarını belirterek, katılımcıları ve teknik heyeti kutladı.