Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozanlı boksörler, Osmaniye'den 15 madalyayla döndü

        Kozan Belediyesi Spor Kulübü boksörleri, Osmaniye'de katıldıkları turnuvada 13'ü altın 15 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozanlı boksörler, Osmaniye'den 15 madalyayla döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kozan Belediyesi Spor Kulübü boksörleri, Osmaniye'de katıldıkları turnuvada 13'ü altın 15 madalya kazandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kulüp sporcuları, Osmaniye'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Boks Kupası'nda mücadele etti.

        Boksörler, turnuvada 13 altın ile gümüş ve bronz madalya aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, sporcuların başarısıyla gururlandıklarını belirterek, katılımcıları ve teknik heyeti kutladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi
        Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi
        Adana'da husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da husumetlisini av tüfeğiyle ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa dava
        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa dava
        Toroslar EDAŞ´tan Adana´da bakım ve yatırım çalışmaları
        Toroslar EDAŞ´tan Adana´da bakım ve yatırım çalışmaları
        Adana'da 38 besiciye güneş paneli dağıtıldı
        Adana'da 38 besiciye güneş paneli dağıtıldı
        Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti
        Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti