Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Vali Köşger, programda yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in, ya istiklal ya ölüm anlayışıyla 7 düvele karşı verilen mücadelenin Cumhuriyet'le taçlandığı, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gün olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının bir sembolü olduğunu vurgulayan Vali Köşger, şöyle konuştu:

        "Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonucunda kazandığı büyük zaferi temsil ediyor. Kanla ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana geçen 100 yıl boyunca ülkemiz büyük bir değişim ve gelişim sürecinden geçti. Bizler de bu mirası korumak ve gelecek nesillere taşımakla yükümlüyüz. Bu amaçla Cumhuriyet'imizin 200. yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda, milli ve manevi değerlerimizden kopmadan kendimize bilim ve aklı rehber edinerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için çalışacağız, gayret edeceğiz."

        Vali Köşger, programda davetlilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.

        Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen fener alayı etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.

        Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

        Burada etkinlik kapsamında, şarkıcı Melek Mosso ile DJ Ozan Doğulu konser verdi.

        Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.

        - Mersin

        Mersin Valiliğince, Mersin Orduevi'nde resepsiyon verildi. Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan resepsiyonda davetlileri karşıladı.

        Burada konuşan Vali Pehlivan, Cumhuriyet Bayramı'nın kentte gururla kutlandığını söyledi.

        Tarihten gelen birlik ve beraberlik anlayışını devam ettirdiklerini dile getiren Pehlivan, "Her alanda türlü başarılar yaptık. Biliyoruz ki çok daha fazla çalışmamız ve eserler üretmemiz gerekiyor. Bizim tarih, devlet ve medeniyet misyonumuz bunu gerektiriyor. Sadece kendimiz için değil, bütün mazlum toplumlar ve dünyada tavrını, safını iyilikten yana koymuş insanlar için bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Vali Pehlivan, daha sonra konuklarıyla sohbet etti. Resepsiyonda Akdeniz Bölge Komutanlığı Bandosu da konser verdi.

        Program, havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

        Resepsiyona şehit aileleri, gaziler, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

        - Hatay

        Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle Hatay Valiliğince bir restoranda resepsiyon düzenlendi.

        Vali Masatlı, resepsiyona katılanları eşi Esra Masatlı ile karşıladı.

        Masatlı, daha sonra davetlilerle bir araya gelerek sohbet etti, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

        Resepsiyona Vali Masatlı'nın yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, askeri ve mülki erkan ile davetliler katıldı.

        İskenderun ilçesinde de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar Atatürk Bulvarı’ndan Fener Caddesi’ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından Şehit Yener Özel Eğitim Uygulamaları Okulu öğretmenleri, Cumhuriyet temalı şarkılar seslendirdi.

        Dörtyol ilçesinde ise kutlamalar kapsamında motosiklet turu düzenlendi.

        12 kilometrelik rotada düzenlenen tura 500 motosikletli katıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle Osmaniye Valiliğince Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sosyal tesisinde resepsiyon düzenlendi.

        Vali Yılmaz, resepsiyona katılanları eşi Şenay Yılmaz ile karşıladı.

        Yılmaz, daha sonra davetlilerin masalarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

        Resepsiyona Vali Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, milletvekilleri, şehit yakınları ve gaziler, askeri ve mülki erkan ile davetliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılında fener alayı
        Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yılında fener alayı
        Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adanaspor -  Ümraniyespor: 1-0
        Adanaspor -  Ümraniyespor: 1-0
        Gaziantep'ten Adana'ya Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
        Gaziantep'ten Adana'ya Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
        Çukurova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Çukurova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu