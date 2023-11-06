Adana'da ÇDSO "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" verecek.

ÇDSO, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde sanatseverlerle sevgi, saygı, minnet ve özlemle anmak üzere "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 10 Kasım Cuma saat 20.00'de gerçekleşecek konserde şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde orkestraya solist Elif Ece Cansever eşlik edecek.

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