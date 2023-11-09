Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 6 Kasım'da Atatürk Caddesi'nde Anıl A'nın (19), kaldırımda arkadaşıyla sohbet ettiği sırada tabancayla bacağından vurularak yaralanması olayının firari şüphelisini yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen silahlı saldırının şüphelisinin Eray İ. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheli, saklandığı Meydan Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler, adreste yaptıkları aramada Eray İ'nin saldırıda kullandığını değerlendirdikleri tabancayı da ele geçirdi.

Şüpheli, ifadesinde Anıl A. ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Eray İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan Anıl A'nın ise Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Anıl A, kaldırımda arkadaşıyla sohbet ettiği sırada şüpheli yanına yaklaşıp tabancayla ateş açıyor. Bacağından yaralanan Anıl A, kurtulmak için yakındaki bir banka şubesine giriyor. Daha sonra şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

- Olay

Atatürk Caddesi'nde 6 Kasım'da Anıl A, bir kişi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralanmıştı. Yaralı Anıl A'nın sığındığı banka şubesinin camına da bir kurşun isabet etmişti. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.