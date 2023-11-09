Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Adana'ya geldi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, Adana'ya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda Bayern Münih’e 2-1 yenilen Galatasaray, Münih’ten Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi bir grup Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Kafile, kendilerini bekleyen otobüsle kentte bir otele geçti.

Hatayspor ile Galatasaray, 11 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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