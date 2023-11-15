Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terastaki çocuğun silahla kavga sırasında ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da sokaktaki silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan bir çocuğun vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terastaki çocuğun silahla kavga sırasında ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da sokaktaki silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan bir çocuğun vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesinde iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavga sırasında Suriye uyruklu Fatma Risvadi'nin (6) evinin terasındayken boynundan vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler, silahlı kavgaya karıştığını belirlediği Süleyman B. (22) ve husumetlisi olduğu İmam G'yi (23) operasyonla yakaladı. Ayrıca, kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca da ele geçirildi.

        Polis ekipleri, olay yerindeki boş kovanları topladığı öne sürülen Haşim B'yi de adresine baskın düzenleyerek yakaladı.

        Emniyete götürülen Süleyman B. ve İmam G'nin ifadelerinde, çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan kurşunun kendi silahlarından çıkmadığını öne sürüp birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Süleyman B. ve İmam G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Haşim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 30 Ekim'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında Fatma Risvadi evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanmıştı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, 4 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        İstanbul'da dehşet
        İstanbul'da dehşet
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak

        Benzer Haberler

        Adana´da `Dar Alan´ uygulamasında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı
        Adana´da `Dar Alan´ uygulamasında arama kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı
        Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Adana'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        Adana Valiliğinden "yaşam mücadelesi verdiği" iddia edilen kadınla ilgili a...
        Adana Valiliğinden "yaşam mücadelesi verdiği" iddia edilen kadınla ilgili a...
        Çocuklarda çok su içme ve sık idrara çıkma diyabet habercisi 
        Çocuklarda çok su içme ve sık idrara çıkma diyabet habercisi 
        FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
        Kavga ettiği arkadaşını sulama kanalına atarak ölümüne neden olan sanığa mü...
        Kavga ettiği arkadaşını sulama kanalına atarak ölümüne neden olan sanığa mü...