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        Adana Demirspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 3-2 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, futbolcularının normalinden daha düşük bir performans gösterdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:32 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:32
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        Adana Demirspor-Samsunspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 3-2 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, futbolcularının normalinden daha düşük bir performans gösterdiğini söyledi.

        Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzücü bir sonuç aldıklarını belirtti.

        Bu sezon ilk defa kendi sahalarında mağlup olduklarını ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

        "Maçın geneline baktığımızda, karşılaşmanın başından itibaren çok kolay top kayıpları yaşayan bir takım görüntüsündeydik. Futbolcularımız normalinden daha düşük bir performans gösteriyordu. Herkes kendi performansını ortaya koyamadı. Bunu koyamayınca tabii ki de top kayıpları çok fazla ve basit bir şekilde oluşunca, topu geri kazandığımız anlarda bile çok basit bir top kaybettiğimizde maçı kazanamıyorsunuz."

        - Galatasaray maçı

        Futbolda mağlup olunduğunda nasıl reaksiyon verildiğinin önemli olduğunu aktaran Kluivert, şöyle devam etti:

        "İşte bizim de bu konuda biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hataları tekrar etmemek için. Bir dahaki maçımız Galatasaray maçı. O maçta da aynı hataları tekrarlamamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü rakiplerimizin bizden uzaklaşma ihtimalleri var. O yüzden onu istemiyoruz. Bunun üzerine de çalışacağız."

        - "Eleştirilerden kaçmıyoruz"

        Kluivert, kendisine yönelik eleştiriler olduğunun belirtilmesi üzerine, "Eleştirilerden hiçbir zaman korkmam. Hem iyi gittiğinizde hem kötü gittiğinizde bütün eleştirilere açık bir insanım. Eleştirileriniz varsa onları da cevaplamaya hazırım. Burada sorumlu olarak hoca olarak ben varım. O yüzden herhangi bir şekilde eleştirilerden kaçmıyoruz." diye konuştu.

        İç sahada takımın ilk kez 3 gol yediğinin hatırlatılması üzerine Kluivert, şunları söyledi:

        "Kaybettiğinizde bu tarz böyle detaylar daha fazla öne çıkıyor. Kazandığımızda yediğimiz gollerden bahsetmiyorsunuz. O yüzden soruların ne tarafa doğru gittiğini görüyorum. Ama şöyle de söylemek lazım, tabii ki de gol yemek ve bunu kabul etmek zor bir şey. Ama bunun için de elimizden geleni yaparak çalışacağız. Ben de farkındayım."

        - Yılport Samsunspor cephesi

        Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, bugün çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Gisdol, şunları ifade etti:

        "Maçtan galibiyetle ayrılmak için çok fazla çalışmıştık. Takımımız bu oyun planına yüzde 100 bir şekilde sadık kaldı. Adana Demirspor'un özellikle evinde oynadığı maçlarda çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Pozisyon bulmak istiyorsak, önde basıp, onları hataya zorlamamız gerektiğini biliyorduk. Bunları doğru bir şekilde yapacak olursak puanla ayrılacağımızı da biliyorduk. Sonuç olarak da 3 puan aldık. Evimize o şekilde dönüyoruz. Galibiyetle ayrılmak çok güzel."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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