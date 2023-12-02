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        Adana Demirspor - Samsunspor: 2-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:20
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        Adana Demirspor - Samsunspor: 2-3
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        STAT:YeniAdana

        HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

        ADANA DEMİRSPOR: Shahruddin- Svensson (Dk.46 Dorukhan), Semih, Abdulsamet, Abdurrahim (Dk.52 Yusuf Barasi), Badou (Dk.78 Zeneli), Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

        SAMSUNSPOR: Okan- Satka, Alim, Soner (Dk.86 Bola), Michael Tırpan (Dk.90+5 Kingsley Schindler), Taylan, Muhammed (Dk.59 Nanu), Holse (Dk.87 Ercan), Emre, Olivier Ntcham,  Moundilmadji (Dk.90+5 Soner)

        GOLLER: Dk.27 Niang, Dk.70 Yusuf Barasi (Adana Demirspor) - Dk.35 Oliver Ntcham, Dk.45+4 Holse, Dk.64 Moundilmadji (Samsunspor)

        SARI KARTLAR: Yusuf Sarı, Emre (Adana Demirspor)

        Süper Lig'in 14´üncü haftasında Adana Demirspor, evinde Samsunspor'a 3-2 yenildi.

        5´inci dakikada Samsunspor´da  Soner uzun taç kullandı. Ceza sahası içerisinde Moundilmadji kafa vuruşunda top kaleci Shahruddin´de kaldı.

        8´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf Sarı, sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Yusuf´un orta şut karışımı vuruşunda karambolde kalan topa Mbaye Niang dokunamadı top kaleci Okan´da kaldı.

        18´inci dakikada Samsunspor´da atak geliştiren Michael Tırpan´nın ara pasıyla buluşan Olivier Ntcham tam vuruşunu yapacakken kaleci Shahruddin ceza sahası içerisinde topun sahibi oldu.

        24´üncü dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Emre içeri ortalamak istedi. Emre´nin ortasında ceza sahası içerisinde savunmadan sekti. Adana Demirspor´lu oyuncular hakem Sarper Barış Saka´ya itirazda bulundu.

        26´ncı dakikada hakem Sarper Barış Saka, itirazlar üzerinde VAR´a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

        27´nci dakikada topun başına geçen Niang´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        33´üncü dakikada Satka, Emre Akbaba'nın mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

        35´inci dakikada topun başına geçen Oliver Ntcham´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        37´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf Sarı içeri ortaladı. Yusuf Erdoğan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        45+4´üncü dakikada Emre Kılıç´ın pasında topla buluşan Holse´nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara giti: 1-2.

        Maçın ilk yarısı Samsunspor´un üstünlüğüyle sona erdi.

        51´inci dakikada Adana Demirspor´da soldan atak geliştiren Yusuf Erdoğan yerden içeri ortaladı. Belhanda ceza sahası içerisinden pasını Niang´a gönderdi. Niang´ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        64´üncü dakikada Samsunspor´da Emre Kılıç yerden ortaladı. Topla buluşan Moundilmadji´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

        70´inci dajikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Niang, ceza sahası içerisinde pasını Yusuf Barasi´ye gönderdi. Yusuf Barasi´nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Samsunspor´un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2023-12-02 21:13:03

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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