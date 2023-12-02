Adana Demirspor - Samsunspor: 2-3

STAT:YeniAdana

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

ADANA DEMİRSPOR: Shahruddin- Svensson (Dk.46 Dorukhan), Semih, Abdulsamet, Abdurrahim (Dk.52 Yusuf Barasi), Badou (Dk.78 Zeneli), Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

SAMSUNSPOR: Okan- Satka, Alim, Soner (Dk.86 Bola), Michael Tırpan (Dk.90+5 Kingsley Schindler), Taylan, Muhammed (Dk.59 Nanu), Holse (Dk.87 Ercan), Emre, Olivier Ntcham, Moundilmadji (Dk.90+5 Soner)

GOLLER: Dk.27 Niang, Dk.70 Yusuf Barasi (Adana Demirspor) - Dk.35 Oliver Ntcham, Dk.45+4 Holse, Dk.64 Moundilmadji (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Sarı, Emre (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 14´üncü haftasında Adana Demirspor, evinde Samsunspor'a 3-2 yenildi.

5´inci dakikada Samsunspor´da Soner uzun taç kullandı. Ceza sahası içerisinde Moundilmadji kafa vuruşunda top kaleci Shahruddin´de kaldı.

8´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf Sarı, sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Yusuf´un orta şut karışımı vuruşunda karambolde kalan topa Mbaye Niang dokunamadı top kaleci Okan´da kaldı.

18´inci dakikada Samsunspor´da atak geliştiren Michael Tırpan´nın ara pasıyla buluşan Olivier Ntcham tam vuruşunu yapacakken kaleci Shahruddin ceza sahası içerisinde topun sahibi oldu.

24´üncü dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Emre içeri ortalamak istedi. Emre´nin ortasında ceza sahası içerisinde savunmadan sekti. Adana Demirspor´lu oyuncular hakem Sarper Barış Saka´ya itirazda bulundu.

26´ncı dakikada hakem Sarper Barış Saka, itirazlar üzerinde VAR´a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

27´nci dakikada topun başına geçen Niang´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

33´üncü dakikada Satka, Emre Akbaba'nın mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

35´inci dakikada topun başına geçen Oliver Ntcham´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

37´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Yusuf Sarı içeri ortaladı. Yusuf Erdoğan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+4´üncü dakikada Emre Kılıç´ın pasında topla buluşan Holse´nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara giti: 1-2.

Maçın ilk yarısı Samsunspor´un üstünlüğüyle sona erdi.

51´inci dakikada Adana Demirspor´da soldan atak geliştiren Yusuf Erdoğan yerden içeri ortaladı. Belhanda ceza sahası içerisinden pasını Niang´a gönderdi. Niang´ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

64´üncü dakikada Samsunspor´da Emre Kılıç yerden ortaladı. Topla buluşan Moundilmadji´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

70´inci dajikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Niang, ceza sahası içerisinde pasını Yusuf Barasi´ye gönderdi. Yusuf Barasi´nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Samsunspor´un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

2023-12-02 21:13:03

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