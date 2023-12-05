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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:39
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.S. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Adana'da DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu iddia edilen Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı grubu ile irtibatlı olduğunu, kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını ve dijital materyallerinde örgütsel eylemlerine ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini belirtti.

        Savcı, Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve kod isim kullandığı belirlenen S.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık S.S, suçlamaları kabul etmeyerek, "DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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