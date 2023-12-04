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        Adana'da jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:01 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:03
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        Adana'da jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında okulları ziyaret etti.

        Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

        Eğitime katılanlara broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

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