Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi sona erdi

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

        Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Patrick Kluivert. Teknik direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Sezon başında göreve getirilen Hollandalı teknik direktör, Adana ekibinin başında çıktığı 20 karşılaşmada 8 galibiyet alırken; 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - DHA

        2023-12-04 19:20:31

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun tutuklanan arkadaşı hakim karşısı...
        Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun tutuklanan arkadaşı hakim karşısı...
        Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayı...
        Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayı...
        Kozan'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı
        Kozan'da tehlike oluşturan ağaçlar budandı
        Adana'da üvey babasını öldüren sanığın cezasına "haksız tahrik" indirimi
        Adana'da üvey babasını öldüren sanığın cezasına "haksız tahrik" indirimi
        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kozan'da 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi
        Kozan'da 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi