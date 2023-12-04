Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Patrick Kluivert. Teknik direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sezon başında göreve getirilen Hollandalı teknik direktör, Adana ekibinin başında çıktığı 20 karşılaşmada 8 galibiyet alırken; 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - DHA
2023-12-04 19:20:31
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