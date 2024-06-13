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        Kavgada kendisini kovalayanı öldüren sanık için müebbet hapis talebi

        ADANA'daalacak meselesi yüzünden çıkan kavgada kendisini kovaladığını iddia ettiği Sinan Elma'yı (21) tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu Mahmut Gencer (41) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:45
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        Kavgada kendisini kovalayanı öldüren sanık için müebbet hapis talebi
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        ADANA'daalacak meselesi yüzünden çıkan kavgada kendisini kovaladığını iddia ettiği Sinan Elma'yı (21) tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu Mahmut Gencer (41) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 25 Haziran 2023’te Mehmet Z.'nin 8 aylık bebeğinin ölümü nedeniyle mahallede taziye çadırı kuruldu. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden taziye evine gelenler arasında kavga çıktı. Kavgada İbrahim Halil Z., kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında Mahmut Gencer de saldırıdan kurtulmak için kaçmaya başladı. Gencer, kaçarken kendisini Sinan Elma'nın kovaladığını görünce ateş etti. Yaralanan Sinan Elma, olay yerinde hayatını kaybetti. Sinan Elma'nın öldürülmesi ile ilgili yakalanıp tutuklanan Mahmut Gencer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi. Savcı, sanık Gencer'in müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, verilecek kararda Gencer'e 'haksız tahrik' indiriminin uygulanmasını da talep etti. Tutuklu sanık Gencer, önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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