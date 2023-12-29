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        Başarılı sporculardan Kozan Belediye Başkanı Özgan'a ziyaret

        Turnuvalarda derece elde eden Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:00
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        Başarılı sporculardan Kozan Belediye Başkanı Özgan'a ziyaret
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        Turnuvalarda derece elde eden Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

        Osmaniye ve Niğde'de düzenlenen turnuvalarda dereceye giren Kozan İmarspor Kulübü sporcuları, Özgan'a ziyarette bulundu.

        Sporcuları tebrik eden Özgan, "Kozan'ın gururusunuz. Başarılarınızla bizleri her zaman mutlu ediyorsunuz. Türkiye ve Avrupa şampiyonasında da en iyi şekilde temsil etmenizi istiyorum." diye konuştu.

        Kozan İmarspor Kulübü Başkanı Serhan Gültekin de sporcuların üstün bir performans sergileyerek kendilerini gururlandırdıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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