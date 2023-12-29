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        Adana'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'da bir evden elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:44
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        Adana'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Adana'da bir evden elektrikli bisiklet çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 13 Aralık'ta bir evin bahçesinde park halindeki elektrikli bisiklet çalındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine adrese giderek araştırma başlattı.

        Ekipler, ikamete ait güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit etti.

        Şüpheli Ural B, evine yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Şüphelinin olay yerinde panikleyip kaçması, daha sonra dönüp elektrikli bisikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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