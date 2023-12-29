Adana'da çantasını gasbettiği kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl hapis

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, çantasını gasbettiği kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık U.R.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık U.R.Y. ve müşteki V.S'nin sosyal medya uygulaması üzerinden tanışıp arkadaş olduğunu, birlikte bir kafeye gidip alkol aldıktan sonra sanığa ait otomobil ile Balcalı Mahallesi'ne doğru gittikleri sırada çıkan tartışma sonrası sanığın otomobili durdurup müştekinin çantasını gasbettiği ve direnmesi üzerine V.S'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanığın "gece vakti silahla yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık U.R.Y. müşteki ile arasında herhangi bir husumet olmadığını ileri sürdü.

Olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen U.R.Y, "Müştekiyi yaralama amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "gece vakti silahla yaralama" suçundan 12 yıl ve "silahla kasten yaralama" suçundan da 6 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.