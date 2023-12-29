Adana'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Akdam Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen midibüs ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Iraz C. (65), Seyfettin İ. (57), Ayşe A. (84) ve İsmail K. (39) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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