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        Adana'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 21:24 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:24
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        Adana'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Akdam Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen midibüs ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan Iraz C. (65), Seyfettin İ. (57), Ayşe A. (84) ve İsmail K. (39) yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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