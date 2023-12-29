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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi

        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:16
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Adana'da protesto edildi
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        Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Merkez Seyhan ilçesindeki Kemeraltı Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından 5 Ocak Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi.

        HÜDA PAR Seyhan İlçe Başkanı Fethullah Beyazçiçek, yaptığı açıklamada İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde masum bebek, çocuk ve kadınları katlettiğini belirtti.

        Gazze'de vahşet ve soykırımın tüm acımasızlığıyla 84 gündür devam ettiğini aktaran Beyazçiçek, şöyle konuştu:

        "İşgal tam olarak son bulana kadar, siyonist işgal rejimi ve kurumlarıyla askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik tüm ilişkilere son verilmeli ve asla yeni işbirliği yapılmamalıdır. Siyonistlerin her bir saldırı, katliam ve hukuk tanımayan uygulamalarına karşı mutlaka caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır."

        Açıklamanın ardından İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri

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