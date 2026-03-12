Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:52
        Adana ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

        Adana Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Vali Mustafa Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın milletin hafızası, vicdanı ve duası olduğunu söyledi.

        Gençlere hitap eden Yavuz, "Sevgili gençler, İstiklal Marşı'nı anlamak, bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu bilmek, bayrağımızın hangi bedellerle dalgalandığını idrak etmek ve ecdadımızın emanetine sahip çıkmaktır. Sizlerden beklenen, bu büyük mirası anlayarak yaşamak ve geleceğe taşımaktır çünkü sizler, bu milletin yarınlarını omuzlayacak nesillersiniz​​​​​​​." dedi.

        Konuşmanın ardından resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Hatay

        Hatay'da Payas Yapay Zeka Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

        Vali Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün de katıldığı etkinlikte öğrenciler şiir okudu, tiyatro gösterisi yaptı.

        Program sonunda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sanat Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin katıldığı etkinlikte, tiyatro oyunu sahnelendi, çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

