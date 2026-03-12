Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve iki damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:23
        Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı, tanık C.T'nin başka bir suç nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderildiğini ve bu celse hazır edilemediğini taraflara bildirdi.

        Beyanı alınan müşteki E.C.S. ve A.N.K. sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, kız arkadaşı A.A'nın olayın olduğu iş yerinde staj sırasında tacize uğradığını öne sürerek, "Önceki celse yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, bu aşamada beyanı alınamayan tanıkların diğer celsede dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat 2025'te medikal firmasına giden T.A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi F.K. ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti.

        Olay yerinden otomobille kaçan T.A, polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu. T.A. 13 Şubat 2025'te emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Savcılıkça, zanlı T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle açılan dava, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

