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        Adana'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:25
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        Adana'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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