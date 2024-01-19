Adana'da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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