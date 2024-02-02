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        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı

        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:44
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        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı
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        Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden kendilerini genç kadın olarak tanıtıp, sohbet sırasında elde ettikleri bilgi ve fotoğraflarla birçok kişiden şantajla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı gözaltına aldı.

        Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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