Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden kendilerini genç kadın olarak tanıtıp, sohbet sırasında elde ettikleri bilgi ve fotoğraflarla birçok kişiden şantajla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

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