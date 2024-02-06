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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi

        Adana'da otomobilinde 5 kilo 402 gram esrar ele geçirilen tutuklu sanığa, 9 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:55
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da otomobilinde 5 kilo 402 gram esrar ele geçirilen tutuklu sanığa, 9 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık E.B, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda durdurulan sanığın aracında stepneye gizlenmiş 5 kilo 402 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        E.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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