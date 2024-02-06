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        Adana'da depremlerde yaşamını yitirenlerin yakınlarından mezarlık ziyareti

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:56
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        Adana'da depremlerde yaşamını yitirenlerin yakınlarından mezarlık ziyareti
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        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

        Afette yakınlarını kaybedenler, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gitmeye başladı.

        Aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, yakınlarına dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Toprağa verdikleri sevdiklerinin kabirlerini ellerindeki çiçeklerle ziyaret eden acılı aileler, gözyaşı döktü.

        Adana'da depremlerde 13 bina yıkılmış, 418 kişi yaşamını yitirmişti.

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