Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.
Okunan hutbenin ardından vatandaşlar saf tutup ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.
Mersin'de, Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.
Hatay'da İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.
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