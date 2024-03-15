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        Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

        Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:40
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        Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
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        Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

        Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

        Okunan hutbenin ardından vatandaşlar saf tutup ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.

        Mersin'de, Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.

        Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

        Hatay'da İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.

        Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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