Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Adana Tren Garı'nda devam eden programda, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı, trenden inen bir gazi Vali Köşger'e Türk bayrağı verdi.

Törene, Adana Milletvekilleri Sunay Karamık, Ayhan Barut, Ayşe Sibel Ersoy, Bilal Bilici, Sadullah Kısacık, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler de katıldı.