Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

        Adana Tren Garı'nda devam eden programda, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı, trenden inen bir gazi Vali Köşger'e Türk bayrağı verdi.

        Törene, Adana Milletvekilleri Sunay Karamık, Ayhan Barut, Ayşe Sibel Ersoy, Bilal Bilici, Sadullah Kısacık, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Rusya'dan Macron'a sert tepki: Çılgınca
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        Çanakkale'de göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim bu sene değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim bu sene değişti
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Bilime göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Pisa ve Oxford'dan incelemeye geldiler!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Dilara yatalak hale geldi! Ödül gibi ceza!
        "Sonu Atina olsun"
        "Sonu Atina olsun"
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        20 yıl önce 15 aylık Armağan'ı öldürmüştü! Cani babayla ilgili flaş gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        Kaza sonrası ilk iş video çektiler!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirilen kişi t...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirilen kişi t...
        Adana'da husumetli oldukları kişiyi av tüfeğiyle ağır yaralayıp darbeden 2...
        Adana'da husumetli oldukları kişiyi av tüfeğiyle ağır yaralayıp darbeden 2...
        Adana'da 2 kişinin banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı...
        Adana'da 2 kişinin banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı...
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak
        Adana'da yaralı flamingo görüntülendi
        Adana'da yaralı flamingo görüntülendi
        Kıraathanede alıkoyup, silahla tehdit ederek banka hesaplarına 200 bin TL h...
        Kıraathanede alıkoyup, silahla tehdit ederek banka hesaplarına 200 bin TL h...