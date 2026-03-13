Türk Kızılay, Adana'da iftar programı düzenledi

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.



Vali Mustafa Yavuz, iftar programında, Adana'nın coğrafyası, bereketi, tarihi ve gastronomisiyle çok özel bir şehir olduğunu söyledi.



Bu potansiyelin harekete geçirilmesiyle Adana'nın tanıtımına daha güzel katkı sağlayacaklarını belirten Yavuz, "Adana'nın bir değeri olan şalgam dün Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı. Adana'nın tanıtımına katkı sağlayacak ürünlerimizi hem ulusal hem uluslararası alanda birlikte tanıtacağız. " diye konuştu.



Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti.



Ramazan geleneklerinin önemine değinen Yılmaz, "Bugün açılışını yaptığımız aşevinde kazanlar dua ve sevgiyle kaynadı. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın reçetesiyle hazırlanan bu yemekler size ulaştı. Türk Kızılay olarak yurt içinde ve yurt dışında bu şekilde binlerce sofra kurulmuş durumda. Siz kıymetli milletimizle bir ekmeği bölüşmenin gururunu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.



Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, dualar edilerek oruç açıldı.



