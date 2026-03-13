        Adana'da Türk Kızılay tarafından aşevi açıldı

        Türk Kızılayın "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında Adana'da yapımı tamamlanan aşevi hizmete açıldı.

        Giriş: 13.03.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, merkez Yüreğir ilçesi Kızılay Afet Merkezi'ndeki Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi'nin açılışında, 81 ilde 81 aşevi açma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Türk Kızılay olarak 450 bini aşkın gönüllüyle büyük bir aile olduklarını belirten Yılmaz, "Bu gönüllülerimiz, kimin neye ve nerede ihtiyacı varsa oraya koşmak üzere hazır bekliyor. Ne kadar çok iş ve bağış olursa enerjimiz ve sorumluluğumuz da o kadar artıyor. Bizler bu sorumluluğu yerine getirmek üzere aslında heyecanımızı da artırarak Türkiye'nin dört bir tarafına koşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Adana'da aşevi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Adana'da bu aşevine çok ihtiyaç var, daha fazlasına da ihtiyaç var. Aşevimiz her ne kadar şimdilik 3 bin kişiye hizmet verecek şekilde konumlandırılsa da aslında kapasitesini 11 bine, ihtiyaç duyulursa 30 bine kadar artırabilecek bir yapıya da sahip. Dolayısıyla afet zamanları için de çok ciddi bir kapasite oluşturma anlamına gelmiş oluyor. Bizler şunu istiyoruz, 81 ilimizde bu aşevlerini açalım. Bu aşevlerinden her gün yüzlerce aracımız on binlerce büyüğümüze doğru yola çıksın. Türkiye'nin kıymetli halkı el ele tutuşarak aslında bir başına olan hiç kimseyi bırakmayalım, ana hedefimiz bu."

        Adana Valisi Mustafa Yavuz da aşevinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerince aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı ve şef Mehmet Yalçınkaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

