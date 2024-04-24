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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da köpek saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 kişi köpek saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 01:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:42
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        GÜNCELLEME 2 - Adana'da köpek saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 kişi köpek saldırısı sonucu yaralandı.

        Bahçeşehir Mahallesi 86037. Sokak'ta, American Staffordshire Terrier cinsi köpek, sahibi H.S. (51) ile annesi H.S. (78) ve ağabeyi C.S'ye saldırdı.

        Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada bir vatandaş, elindeki tabancayla ateş ederek saldırgan köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edildi.

        Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılar, kuduz aşısı ve serumu yapıldıktan sonra taburcu edildi.

        Köpeğin saldırması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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