Adana'da polisler özel gereksinimli çocuklarla buluştu
Adana'da polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.
Adana'da polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü, özel gereksinimli çocuklar için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği yerleşkesinde etkinlik düzenledi.
Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla yakından ilgilenip onları atlara bindirdi.
Zırhlı ekip araçlarını da tanıtan ekipler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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