Adana'da polisler özel gereksinimli çocuklarla buluştu

Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla yakından ilgilenip onları atlara bindirdi.

Adana'da polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

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