Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir kıraathanede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 20 Ekim 2023'te tutuklanan O.B. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Çamlıbel Mahallesi'ndeki O.B'nin işlettiği kıraathaneye operasyon düzenlendiği, sanığın sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de tezgah altına gizlenmiş hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ve kıraathane arkasındaki boş arsada toprağa gömülü halede bir miktar uyuşturucu ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

Sanığın "kişisel kullanımı aşacak miktardaki" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, O.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.