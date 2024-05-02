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        Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:13
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        Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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