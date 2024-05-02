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        ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni kadının Adana'daki mezarı açılacak

        ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana'daki mezarının açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:08
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        ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni kadının Adana'daki mezarı açılacak
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        ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana'daki mezarının açılacağı bildirildi.

        Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, AA muhabirine, 3 Nisan'da ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın ailesinin kızlarının ölümüyle ilgili sevgilisini sorumlu tutarak şikayetçi olduklarını belirtti.

        Cinayet şüphesi nedeniyle mezarın açılıp inceleme yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Öksüz, 20 Nisan'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilen Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını dile getirdi.

        Öksüz, Taktaş'ın mezarının 6 Mayıs'ta açılmasının planlandığını belirtti.

        ABD'de 3 Nisan'da evinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede ölen Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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