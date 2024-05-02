ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni kadının Adana'daki mezarı açılacak
ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana'daki mezarının açılacağı bildirildi.
ABD'de yaşamını yitiren 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana'daki mezarının açılacağı bildirildi.
Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, AA muhabirine, 3 Nisan'da ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın ailesinin kızlarının ölümüyle ilgili sevgilisini sorumlu tutarak şikayetçi olduklarını belirtti.
Cinayet şüphesi nedeniyle mezarın açılıp inceleme yapılmasını talep ettiklerini söyleyen Öksüz, 20 Nisan'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilen Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için fethi kabir işlemi yapılacağını dile getirdi.
Öksüz, Taktaş'ın mezarının 6 Mayıs'ta açılmasının planlandığını belirtti.
ABD'de 3 Nisan'da evinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede ölen Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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