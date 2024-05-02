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        Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 21:13 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:13
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        Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve iş makineleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi.

        Bu arada, tesisteki bazı motosikletler çalışanlar tarafından güvenli yere taşındı. Tesisin çevresinde bulunan bazı iş yerleri de güvenlik amacıyla boşaltıldı.

        Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çağrı merkezlerine gelen yangın ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini söyledi.

        Ekiplerin yangının sirayet etme durumunu bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin'in Tarsus ilçesinden gelen ekiplerle tesisin dört bir yanından yangına müdahale ettiklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

        "Şu anda merkezi kısma geçmesini önledik. Çevredeki endüstriyel ürünlerle ilgili fabrikalara sirayeti söz konusu değil. Sadece ortada hurdalık alan meydana geldi. Orada halen söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangın kontrolümüz altında. İçeride lityum pillerden kaynaklı yangın devam etmekte. Önlemlerimiz üst düzeyde."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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