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        Adana'da motosiklet fabrikasında yangın

        ADANA'da motosiklet fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:30
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        Adana'da motosiklet fabrikasında yangın
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        ADANA'da motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. 

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet montaj ve üretim fabrikasında çıktı. Üretim tesisindeki bir makinenin henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüdü. Çalışanların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve tankerle alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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