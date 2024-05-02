Adana'da motosiklet fabrikasında yangın
ADANA'da motosiklet fabrikasında yangın çıktı.
ADANA'da motosiklet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet montaj ve üretim fabrikasında çıktı. Üretim tesisindeki bir makinenin henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüdü. Çalışanların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve tankerle alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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