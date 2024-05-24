Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Adana'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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