Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bu kişiler, güvenlik görevlileri ve hastane polisinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Arkadaşları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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