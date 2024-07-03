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        Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:21
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        Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Şahin Özbilen Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3. katında çalışan Yusuf E. (41) düştü.

        Arkadaşları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İşçinin hastaneye gelen yakınları, ölüm haberini alınca acil servisteki kapılara ve ekipmanlara zarar verdi.

        Bu kişiler, güvenlik görevlileri ve hastane polisinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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