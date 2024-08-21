Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yerde iki kişiyi vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muharrem Bayır’ın yaşamını yitirdiği, Hasan Basri A'nın yaralandığı belirlendi.

Yaralı Hasan Basri A, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muharrem Bayır'ın cesedi ise işlemler için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.