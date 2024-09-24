Adana'da seyir halindeki saman yüklü tır yandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, Latif Doğan idaresindeki 27 AEJ 096 plakalı saman yüklü tırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
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