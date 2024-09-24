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        Adana'da seyir halindeki saman yüklü tır yandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 21:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:44
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        Adana'da seyir halindeki saman yüklü tır yandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, Latif Doğan idaresindeki 27 AEJ 096 plakalı saman yüklü tırda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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