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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü arkadaşını ise yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:52
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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü arkadaşını ise yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i (17) bıçakla öldürdüğü, arkadaşı E.T'yi (18) de bacağından yaraladığı iddiasıyla 19 Şubat 2022'de tutuklanan A.S.Y. (18) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık A.S.Y. ile maktul Muhammet Yasir Yücel arasında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, bu konuyu konuşmak için İsmetpaşa Mahallesi'ndeki parkta buluştukları belirtildi.

        İddianamede parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu bıçakla önce Muhammet Yasir Yücel'i göğsünden, arkadaşı E.T'yi ise bacağından bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtığı, hastaneye kaldırılan Yücel'in hayatını kaybettiği anlatıldı.

        Sanık A.S.Y'nin Muhammet Yasir Yücel'e yönelik eylemi sebebiyle "çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.T'ye yönelik yaralama eylemi gerekçesiyle de "çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde 18 Şubat 2022'de tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i göğsünden, arkadaşı E.T'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen A.S.Y. gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan Yücel müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Zanlı A.S.Y. 19 Şubat 2022'de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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