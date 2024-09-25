Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü arkadaşını ise yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i (17) bıçakla öldürdüğü, arkadaşı E.T'yi (18) de bacağından yaraladığı iddiasıyla 19 Şubat 2022'de tutuklanan A.S.Y. (18) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık A.S.Y. ile maktul Muhammet Yasir Yücel arasında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, bu konuyu konuşmak için İsmetpaşa Mahallesi'ndeki parkta buluştukları belirtildi.

İddianamede parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu bıçakla önce Muhammet Yasir Yücel'i göğsünden, arkadaşı E.T'yi ise bacağından bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtığı, hastaneye kaldırılan Yücel'in hayatını kaybettiği anlatıldı. Sanık A.S.Y'nin Muhammet Yasir Yücel'e yönelik eylemi sebebiyle "çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.T'ye yönelik yaralama eylemi gerekçesiyle de "çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.