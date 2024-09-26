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        TEKNOFEST, Adana'nın sanayisine ve ticaretine de katkı sunacak

        ÖMER FANSA - Adana'da 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) kentin sanayisine ve ticaretine de katkı sunması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:10
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        TEKNOFEST, Adana'nın sanayisine ve ticaretine de katkı sunacak
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        ÖMER FANSA - Adana'da 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacının başvurduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) kentin sanayisine ve ticaretine de katkı sunması bekleniyor.

        Milli teknolojinin geliştirilmesi için birçok kuruluşun paydaşlığıyla 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST, havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarının yanı sıra kent için de fırsatlar sunuyor.

        Teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, bilim şovlarından eğitici atölyelere ve sergilere kadar çok sayıda organizasyonla gençleri teknolojiyle buluşturacak etkinlik, kentin sanayi ve ticaret potansiyelini de harekete geçiriyor.

        Adana'daki ticaret ve sanayiyle ilgili sektör temsilcileri, kentin ekonomisini harekete geçirecek TEKNOFEST'i heyecanla bekliyor.

        - "Adana sanayisine yeni ufuklar açacağına inanıyorum"

        Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, AA muhabirine, Adana'nın yeni enerji ihtisas endüstri bölgesi ve kurulma aşamalarında olan yeni organize sanayi bölgeleriyle ülkenin en önemli sanayi üssü olmaya aday kentlerden olduğunu belirtti.

        Adana'daki sanayicilerin, devamlı teknolojiye ayak uydurarak ilerleme kaydettiğini vurgulayan Kıvanç, şöyle konuştu:

        "Misafirlerimizi ağırlayarak şehrimize yakışır bir TEKNOFEST yapacağımıza inanıyorum. TEKNOFEST'e gelen arkadaşlarımız, firmalarımız ile Adanalı firmalarımız eşleşerek başarılı işler yapacak. Şehrimize 1 milyonun üstünde insanın geleceğini ve burada da güzel işler çıkacağını düşünüyoruz."

        Kıvanç, TEKNOFEST'te havacılık, uzay ve teknolojiyle ilgili gösterilerin yanı sıra işbirliklerinin de olacağına inandığını ifade etti.

        TEKNOFEST'in Adana'da düzenlenmesinin, şehrin teknoloji, inovasyon ve sanayi alanındaki potansiyelini, ulusal ve uluslararası düzeyde sergilemek için eşsiz bir fırsat olduğunu anlatan Kıvanç, "Bu dev organizasyon, yalnızca bir teknoloji festivali olmanın ötesinde yerel sanayi ve teknoloji ekosisteminin gelişimine de katkı sağlayacak, genç yetenekleri ve sanayi kuruluşlarını bir araya getirecektir. Bu büyük organizasyonun Adana sanayisine yeni ufuklar açacağına inanıyorum." dedi.

        Kıvanç, Adanalı sanayicilerin de savunma sanayisi için çalışmak istediklerini belirtti.

        Kentte TEKNOFEST'e daha önce de gerek lise gerek üniversite seviyesinde katılan teknoloji takımları olduğu ve bunların başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Kıvanç, TEKNOFEST'in, sanayi-üniversite işbirliğinin güçlenmesine de katkı sağladığını dile getirdi.

        - "Ticari getirisi çok fazla olacak"

        Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram da TEKNOFEST'in çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

        TEKNOFEST'in şehrin ticaretine önemli katkısı olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

        "Bugün Adana'da oteller dolu, birçok sektör bundan faydalanacak. Ticari getirisi çok fazla olacak. Bizler de odalar olarak TEKNOFEST'e ciddi anlamda destek verdik. Adana'da iki üniversitemizde TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimize 1 milyon lira destek verdik. Onun haricinde 4 odamız 8 milyon lira katkı sağladı. TEKNOFEST'in gelişim ve yeni teknolojilerin kullanımı açısından büyük katkısı var. Burada üniversitelerimizin ya da bu işe yıllardır emek veren çocuklarımızın da gelişimlerine katkısı olacak. Bunları göreceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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