Adana'da oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen babaya 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında alt soya karşı kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Tamer E. (66), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Öldürülen Hazım E'nin (38) müşteki eşi ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, uyuşturucu almak için para isteyen, evin camlarına zarar veren ve hakarette bulunan oğluna av tüfeğiyle 2 el ateş ettiğini belirtti.

Tamer E'nin suçu tahrik altında işlediğini belirten savcı, sanığın "haksız tahrik altında alt soya karşı kasten öldürme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Oğlum uyuşturucu bağımlısıydı, bize şiddet uygulardı. Olay günü uyuşturucu almak için para istedi. Annesiyle gönderdiğim 200 lirayı beğenmeyince bana satırla saldırdı. Ben de korkutma amacıyla rastgele ateş ettim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında alt soya karşı kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı Tamer E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.