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        Öğrencilerin doğal yangın söndürücü projesine TEKNOFEST'ten ödül

        EREN BOZKURT - Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, orman yangınlarının daha hızlı söndürülmesi amacıyla çöven otu kökünü kullanarak elde ettikleri karışımla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) birincilik ödülü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:46
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        Öğrencilerin doğal yangın söndürücü projesine TEKNOFEST'ten ödül
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        EREN BOZKURT - Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, orman yangınlarının daha hızlı söndürülmesi amacıyla çöven otu kökünü kullanarak elde ettikleri karışımla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) birincilik ödülü kazandı.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana'da düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, öğrencilerin farklı alanlardaki başarılı projelerini tanıtma imkanı sunuyor.

        Balıkesir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan "SAP10İN" takımı da orman yangınlarıyla mücadelede doğal çözümler getirmeye odaklanarak geliştirdikleri projeyi tanıttı.

        Çöven otunun kökünden kimyasal bir bileşik olan "saponin" elde eden öğrenciler, bu maddeyi suyla karıştırarak elde ettikleri karışımın suya göre çok daha hızlı söndürücü özelliği bulunduğunu belirledi.

        TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuran SAP10İN takımı, çevre kategorisinde birinci seçildi.

        - "Kalıcı köpük oluşturuyor"

        Takım kaptanı Emine İrem Akıcı, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede suyla kimyasalların karıştırıldığını, bunların kısa vadede yangını söndürse de uzun vadede ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti.

        Ateşin oksijenle temasını kesebilecek doğal maddeler üzerinde yaptıkları araştırma sonucu çöven otunun kökünde bulunan saponin bileşiğine ulaştıklarını dile getiren Akıcı, şu bilgileri verdi:

        "Çöven bitkisi ülkemizde çok fazla bulunan, Anadolu'da yetişen bir bitki. Bu madde suyla çalkalandığında kalıcı köpük oluşturuyor. Bu köpük de yanan maddenin üzerini kaplayarak oksijen ile teması kesiyor ve yangının sönmesini sağlıyor. Saponin maddesini boraks ve çinko klorür ile birleştirerek yangın söndürme özelliğinin yanına alev geciktirici özelliğini de ekledik."

        Geliştirdikleri ürünü test etmek için kontrollü yangın deneyleri yaptıklarını belirten Akıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yangın deneylerimizi meşe, kayın, kızılçam ve karaçam ağaçları üzerinde yaptık. Deney sonucunda elde ettiğimiz yangın söndürücünün günümüzde kullanılan sudan ve diğer kimyasal yangın söndürücülerden daha başarılı olduğunu gördük. Yangın söndürme sürelerine baktığımızda su ile yangın söndürme süresinin yarısına indik. Bu da bizim için çok güzel bir kazanç çünkü yangın söndürmede en kısa süre ve en az tahribat demek."

        Akıcı, çevre kategorisinde birincilik elde ettiklerini ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını, unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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