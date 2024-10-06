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        Liselilerin tekstil fabrikalarındaki atık suları kullanılabilir hale getirme projesine TEKNOFEST'te ödül

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Kocaeli ENKA Teknik Lisesi öğrencileri, tekstil fabrikalarındaki atık suları nano-partikülle kullanılabilir hale getirme projesiyle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:18
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        Liselilerin tekstil fabrikalarındaki atık suları kullanılabilir hale getirme projesine TEKNOFEST'te ödül
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Kocaeli ENKA Teknik Lisesi öğrencileri, tekstil fabrikalarındaki atık suları nano-partikülle kullanılabilir hale getirme projesiyle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ödüle layık görüldü.

        Öğrenciler, geri dönüşüm projeleriyle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda üçüncü oldu.

        Pazı, lahana ve kereviz atıklarından nano-partikül elde eden, bazı tekstil fabrikalarının atık suyundan numuneler alan öğrenciler, nano-partikülle atık suda bulunan boyayı ayrıştırdı.

        - Projelerini TEKNOFEST'te tanıttılar

        Suyun yeniden tekstil sektöründe kullanılabilir hale gelmesini sağlayan öğrenciler, ödül aldıkları projelerini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te tanıtıyor.

        Takım kaptanı Zeynep Doster, AA muhabirine, projeleriyle tarımsal atıkları kullanarak ekonomiye kazandırdıklarını belirtti.

        Çalışmalarıyla tekstil sektöründeki atık suların da yeniden kullanılabilirliğini sağladıklarını anlatan Doster, şöyle konuştu:

        "Biz gıda atıklarını değerlendirerek nano-partikül elde ettik. Burada asıl amacımız, atık sularda metilen mavisi dediğimiz boyayı ortamdan uzaklaştırmaktı. Metilen mavisi de kumaş boyadıktan sonra ortaya çıkan atık sudaki boyadır. O boyayı geliştirdiğimiz maddeyle ortamdan uzaklaştırmış oluyoruz. Gıda atıkları olarak pazı, lahana ve kereviz kullandık. Atık suyu temizlediğimizde doğaya yarar sağlamış hem de temizlediğimiz suyu tekrar tekstilde kullanılabilecek hale getirmiş olduk ayrıca bu gıda maddelerini ekonomiye tekrar kazandırmış olduk."

        Öğrencilerden Zeynep Bakırkaya da projeleriyle TEKNOFEST'te Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda üçüncülük elde ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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