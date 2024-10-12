Kapısına duvar örülen kişi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla evine kavuştu

YUSUF KOYUN - Adana'da kapısına duvar örülerek yandaki daireyle birleştirilip satılan evin sahibi, iki yıl sonra mahkeme kararıyla konutuna kavuştu.

Emekli İrfan Aldeniz (56), ablasıyla 2022'de merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 7'nci katında bulunan 4 daireden birini satın aldı.

Aldeniz, evi satın aldığı kişinin taşınmak için iki ay süre istemesi nedeniyle beklemeye başladı.

Aradan geçen yaklaşık 3 ayda daireyi boşaltmayan eski ev sahibi, Aldeniz'in avukatı aracılığıyla gönderilen tebligatın ardından daireden ayrıldı.

"Evin eski sahibi, taşınmak için benden 2 ay süre istedi. Aradan 3 ay geçmesine rağmen eski ev sahibi daireyi boşaltmadı. Avukatımız aracılığıyla kendisine tebligat gönderilince bu kişi daireyi tahliye etti. Ancak eski ev sahibi, buradan ayrılınca dairenin anahtarını bize teslim etmedi. Daha sonra kendisini müteahhit olarak tanıtan bir kişi ortaya çıkarak, binanın merdivenlerine yapılacak demir korkuluk için benden 350 bin lira istedi. Kendisine karşı çıkmam üzerine bu kişi, 'Dairen burada, gel daireyi alabiliyorsan al' sözleriyle tehditkar şekilde konuşmaya başladı. Biz isteğini kabul etmeyince evin kapısını söktürüp duvar ördürerek zorla el koydu. Daha sonra benim dairemle bitişikteki daireyi birleştirip başkasına verdi. Biz çok mağdur olduk. Maddi ve manevi zararımız var. Bankadan konut kredisi kullanarak evi aldık ama içine geçip oturamadık. Hem bu dairenin kredi borcunu ödüyoruz, hem de oturduğumuz evin kirasını ödüyoruz. Konuyla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduk."