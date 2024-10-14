Adana'da çocuğa cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

Olay sırasında vatandaşlar tarafından darbedilen şüphelinin ifadesinde, telefonunda daha önce izlediği görüntünün kazara yeniden açıldığını savunduğu öğrenildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'nde 9 Ekim'de ailesiyle muayene için sıra bekleyen 7 yaşındaki kız çocuğuna cep telefonundan cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen S.E'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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