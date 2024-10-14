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        Adana'da çocuğa cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

        Adana'da hastanede ailesiyle sıra bekleyen çocuğa cep telefonundan cinsel içerikli film izlettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:18
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        Adana'da çocuğa cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı
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        Adana'da hastanede ailesiyle sıra bekleyen çocuğa cep telefonundan cinsel içerikli film izlettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Seyhan Devlet Hastanesi'nde 9 Ekim'de ailesiyle muayene için sıra bekleyen 7 yaşındaki kız çocuğuna cep telefonundan cinsel içerikli film izlettiği öne sürülen S.E'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Olay sırasında vatandaşlar tarafından darbedilen şüphelinin ifadesinde, telefonunda daha önce izlediği görüntünün kazara yeniden açıldığını savunduğu öğrenildi.

        Adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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