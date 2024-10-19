Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Erkan H'nin kullandığı KT 491 plakalı motosiklet, Fuzuli Caddesi'nde Ahmet N.T. idaresindeki 01 SAA 227 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Erkan H. yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Erkan H'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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